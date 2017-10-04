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Sınır kapısında fildişi ele geçirildi

04 Ekim 2017 Çarşamba, 23:45

KIRKLARELİ (AA) - Dereköy sınır kapısında bir araçta 18 fildişi ele geçirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınırdan geçiş işlemlerini yaptıran bir araç gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine detaylı arandı.

Aramada, plakası ve sürücüsü belirtilmeyen aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 18 fildişi ele geçirildi.

Sürücüye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daha sonra olayla ilgili detaylı açıklama yapacagı öğrenildi.

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