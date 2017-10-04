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Karabük'teki FETÖ/PDY davasında karar

04 Ekim 2017 Çarşamba, 23:58

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 6 sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Esra Ödemiş, Furkan Enoğlu, Lütfi Topsakaloğlu, Önder Işık, Uğur Başaran ve Vural Kartal ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatları da müvekillerinin tahliyelerini talep etti.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklu bulundukları süre ile ceza miktarı göz önüne alındığında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

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