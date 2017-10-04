Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde eşini çekiçle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Yusuf G. (90), komşularına giderek eşi Ganime G'nin (75) evlerinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını söyledi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ganime G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Yusuf G'nin jandarmada verdiği ifadede, tartıştığı eşine çekiçle vurduğunu söylediği belirtildi.
Çiftin 50 yıldır evli oldukları ve 4 çocukları bulunduğu öğrenildi.