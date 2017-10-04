Antalya'da fuhuş operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınlara "Gala Gecesi" şifresiyle fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ş, G.C, F.A. ve Y.E.Y, "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak" ve "fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek" suçlamalarıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlılar Ö.Y. ve A.İ. tutuksuz yargılanmak üzere, O.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.