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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın polis yaralandı

05 Ekim 2017 Perşembe, 01:56

ANTALYA (AA) - Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın polis ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli 29 yaşındaki Ceren Ekinci'ye, mesai saati dışında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda bir alışveriş merkezi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken A.D'nin kullandığı 34 SA 8291 plakalı otomobil çarptı.

Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ekinci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Ekinci için telsizlerden kan anonsu yapılması üzerine çok sayıda polis hastaneye geldi.

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da hastaneye gelerek yaralının durumu hakkında doktorlarıyla görüştü.

Ceren Ekinci'ye çarparak yaralanmasına neden olan araç sürücüsü A.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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