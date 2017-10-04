Hakkari'deki terör saldırısı

KONYA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın naaşı Konya'ya getirildi.
Şehidin cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililerce karşılandı.
Türk bayrağına sarılı tabut, şehidin silah arkadaşları tarafından uçaktan alındı.
Şehit yakınlarının, askerlerin desteğiyle ayakta durabildiği görüldü.
Piyade Uzman Çavuş Doğan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Karaman'a gönderildi.