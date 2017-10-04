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Hakkari'deki terör saldırısı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 16:25

ÇANKIRI (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal ve Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in naaşları memleketleri Çankırı'ya getirildi.

Şehitlerin cenazeleri ilk olarak askeri uçakla Ankara'ya nakledildi.

Daha sonra Topal'ın naaşı Ankara'dan karayoluyla Orta ilçesine, Çelik'in cenazesi ise Çankırı kent merkezine götürüldü.

Şehitlerin cenazeleri yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehit yakınlarının, askerlerin desteğiyle ayakta durabildiği görüldü.

Gökhan Topal'ın naaşı Orta Devlet Hastanesi morguna, Olcay Çelik'in cenazesi de Çankırı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Cenazelerin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.