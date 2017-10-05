Havza'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun - İstanbul seferini yapan, Bektaş Korkmaz yönetimindeki 34 ULD 66 plakalı yolcu otobüsü, İnönü Mahallesi Küçük Sanayi mevkisinde Mitat Taşdemir (52) idaresindeki 55 VG 708 kargo kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole devrildi.
Kazada, otobüste sıkışan muavin İbrahim Tirsi, yolcular Damla Ayan (26), Elmas (50) ve Yaşar Alparslan (65) ile kamyon şoförü Taşdemir yaralandı.
Otobüste sıkışan Tirsi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan Tirsi ile Yaşar Alparslan, Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan otobüs yolcuları minibüslerle Havza Otogarına taşınarak başka bir otobüse bindirildi.