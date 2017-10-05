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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

05 Ekim 2017 Perşembe, 09:24

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hüseyin Akyürek yönetimindeki 31 KFY 09 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Tüneli mevkisinde, A.Ş. idaresindeki 31 K 1755 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Murataza Öztürk (51) hayatını kaybetti, sürücü Akyürek ile yine aynı araçta bulunan Mehmet Lami Ötkün yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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