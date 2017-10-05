Kadın polise çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın polise çarparak ağır yaralayan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 29 yaşındaki Ceren Ekinci'ye, dün akşam saatlerinde çarparak ağır yaralayan 34 SA 8291 plakalı otomobilin sürücüsü A.D'nin (28) kazanın ardından yapılan testte 134 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücü A.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, yaralanan polis memuru Ekinci'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Mesai saati dışında Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda bir alışveriş merkezi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ekinci'ye, dün A.D'nin kullandığı 34 SA 8291 plakalı otomobil çarpmıştı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ekinci için telsizlerden kan anonsu yapılması üzerine çok sayıda polis hastaneye gitmiş, sürücü A.D. gözaltına alınmıştı.