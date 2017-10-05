Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu, 30. yılında yeni sezonda perdelerini "Leblebici Horhor" adlı oyunla açıyor.
Takfor Nalyan'ın yazdığı, Münir Canal'ın yönettiği oyunda, Trabzon Devlet Tiyatrosunun sanatçıları Uğur Keleş, Emre Ön, Ceyhun Gen, Mert Hürol, Banu Manioğlu, Fatma Kum Ertekin ve Didem Özkavukçu Aygün'e, mezun sanatçılar Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Selin Poyraz, Elvan Tubikoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk ve Erkan Akçelik eşlik ediyor.
Oyunda aynı zamanda İsmet Yanıkoğlu, Aykut Güner, Şeydanur Yılmaz, Yaman Tabakoğlu, Merve Demeli ve Dilek Tunç rol alırken, oyunun orkestrası Emin Serdar Kurutçu, Özdeğer Bilgen, Alican Pelit, Halil İbrahim Topsakal, Serkan Ecevit Tarım, İdris Yılmaz ve Ahmet Birkan Şentürk'ten oluşuyor.
Dramaturgu Tolga Güven, dekor tasarımı Güven Öktem, kostüm tasarımı Sevgi Türkay, ışık tasarımı Nihat Bahar ile müziği Kemal Günüç ve dansı Nurdan Sinkil tarafından hazırlanan oyunun yönetmen yardımcısı koltuğunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Keleş oturuyor.
Ekim ayı boyunca sahnelenecek oyunun prömiyeri, 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
- Resim sergisi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Leyla Aliyeva Önen'in "Rezonans" adlı kişisel resim sergisi yer alıyor.
Sergi, 7 Ekim Cumartesi gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.
- Apolas Lermi konser verecek
Sanatçı Apolas Lermi, Trabzon'da vereceği konserde sevenleriyle bir araya gelecek.
Ülke genelinde konserlerine devam eden Lermi, 6 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezindeki konserde sevilen eserlerini seslendirecek.