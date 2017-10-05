ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

05 Ekim 2017 Perşembe, 09:46
Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray ve Ankara'da daha önce meslekten ihraç edilen 21 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AKSARAY MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU