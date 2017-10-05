Kayıp kız Adana'da bulundu

ADANA (AA) - Hatay’da yaklaşık 3 ay önce kaybolan 17 yaşındaki kız, Adana’da eski nişanlısının yanında bulundu ve ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre D.P. (17), yaklaşık 3 ay önce Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine D.P’nin ailesi durumu polise bildirdi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D.P’nin Adana’da olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, D.P’yi eski nişanlısının evinde buldu.
Emniyete götürülen D.P. buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Ailenin şikayetçi olmaması nedeniyle D.P'nin eski nişanlısı hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.