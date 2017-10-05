Adana'da zorla alıkoyma ve gasp iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişiyi zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ali L. (47), 6 bin 500 lira borç aldığı Mustafa A'nın (35) da aralarında bulunduğu 5 kişinin kendisini bir evde zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A, kardeşi İsa A. (29) ve kuzeni Abdullah A. (21) ile Mustafa T. (20) ve Şeyma Ö'yü (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.