Av sırasında arkadaşının vurduğu kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde birlikte ava çıktığı arkadaşı tarafından tüfekle yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Müslüm A. ile arkadaşı Yavuz Köksal avlanmak için gece saatlerinde Bahçe ilçesinin Burgaçlı Köyü Kodal mevkisindeki ormanlık alana gitti.
Müslüm A'nın tüfeğini hazırladığı sırada silahın ateş alması sonucu Yavuz Köksal vuruldu. Müslüm A. tarafından olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Köksal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Köksal'ın cenazesi, Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Müslüm A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin olay anında silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.