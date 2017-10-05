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Doğu Anadolu'da soğuk hava

05 Ekim 2017 Perşembe, 10:12

KARS (AA) - Doğu Anadolu bölgesinde yüksek kesimlerine yağan karın ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar sonrası hava sıcaklıklarında özellikle gece saatlerinde düşüş yaşandı.

Kombi ve sobaların yakılmaya başlandığı kentte soğuk yüzünden ev ve arabaların camları buzla kaplandı, çatılara kırağı düştü.

Türkiye'nin kış turizminde önemli yere sahip 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesindeki sarıçam ağaçları beyaza büründü.

Bazı ağaçların yaprakları ile bitkilerin üzerine kırağı yağması da görsel şölen oluşturdu.

Ardahan'da ise sabah erken saatlerde dışarı çıkanlar, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle camları buz tutmuş araçlarıyla karşılaştı. Ardahanlılar işe gitmeden önce araçlarının camlarından buz temizledi.


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