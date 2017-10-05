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Tekirdağ'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı

05 Ekim 2017 Perşembe, 10:13

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir", "tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "parada sahtecilik" ve "uyuşturucu madde kullanmak ile bulundurmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Tayfun P'nin, Karaağaç Mahallesi'ndeki evine geleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, zanlıyı evinin önünde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfun P., tutuklandı.


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