Doğu Anadolu'daki soğuk hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 9, Iğdır'da 5, Ağrı'da 2, Erzurum ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta ise 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 23, Erzincan'da 20, Ardahan'da 14, Iğdır'da 17, Erzurum'da 15, Kars ve Ağrı'da ise 13 derece olacak.