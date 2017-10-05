Fıstık üreticisi rekolteden de fiyattan da memnun

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SİİRT (AA) - Siirt fıstığı hem verimi hem de fiyatıyla bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

19 milyon fıstık ağacının bulunduğu ilde, bu ağaçların yüzde 60'ının ürün vermeye başlamasıyla kentin fıstık üretiminde artış oldu.

Bu yıl 14 bin ton fıstık yetiştiren Siirtli üreticiler, kilogramını yaklaşık 30 liradan sattıkları bu ürünle 400 milyon lira gelir sağladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt fıstığının kent için önemli bir bitkisel ürün olduğunu söyledi.

Bu yıl iklim şartlarının uygunluğu sayesinde yüksek rekolte elde edildiğini belirten Murat, "Fıstık verimimiz bu yıl gayet güzel. Fıstık toptan 30, perakende 45-50 liradan satılıyor. Bu da fıstıktan yaklaşık 400 milyon liralık toplam hasılanın olduğunu gösteriyor. Bölgedeki diğer illerde fıstığın az olması Siirt’teki fıstığa rağbeti artırdı. Üreticimiz çok mutlu. Üreticimizin para kazanması bizleri de memnun ediyor." dedi.

Fıstığın kentin tarımsal hasılasında ilk sırada yer aldığını ifade eden Murat, "3 dönümden 400 dönüme kadar farklı büyüklükte bahçelere sahip üreticilerimiz var. İlimizin kırsalında yaşayan, tarımla uğraşan insanlarımızın çoğunluğu fıstıktan para kazanıyor." diye konuştu.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Gündüz Tanık da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Valiliğin fıstık üretimi için çiftçiye büyük destek sağladığını belirterek, "Fıstık artık Siirt ekonomisinin lokomotifidir. Yetkililere katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fıstık satıcısı Hacı Özalp de kilogramını toptan 30 liraya aldığı fıstığı kavurduktan sonra 50 liraya sattığını söyledi. Özalp, "Fıstığı 50 liranın altında sattığımız takdirde kazanç elde edemiyoruz. Fiyat yüksek olmasına rağmen çok yoğun bir talep var. Hakkari'den Edirne'ye her gün fıstık gönderiyoruz." dedi.