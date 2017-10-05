Tekirdağ'da "FETÖ'nün kadın yapılanması" davası başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "kadın yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 32 sanığın yargılanmasına başlandı.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda oluşturulan bölümde, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, 4'ü tutuklu 32 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.