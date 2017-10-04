Gümüşhane'de babanın 3 oğlunu silahla yaralaması

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, tartıştıkları babaları tarafından tabancayla yaralanan 3 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu babası Necati Özdamar'ın (68) silahla yaraladığı Hicabi Özdamar (44), Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Recep Özdamar'ın (40) tedavisi Gümüşhane Devlet Hastanesinde sürerken, Atilla Sait Özdamar (42) Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba Necati Özdamar (68), dün henüz bilinmeyen nedenle oğulları Atilla Sait, Recep ve Hicabi Özdamar ile tartışmıştı. Bir süre sonra baba Özdamar, oğullarını tabancayla ateş ederek yaralamıştı. Necati Özdamar, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın ikna çabaları sonucu gözaltına alınmış, oğulları ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.