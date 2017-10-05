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Tekirdağ'da "Anne Dostu Hastane" uygulaması

05 Ekim 2017 Perşembe, 10:42

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" uygulaması için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

Hastane Başhekimi Ömer Ünal, uygulama ile amaçlarının doğum için hastanelerine gelen annelerin doğumdan hastaneden çıkana dek kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Uygulamanın Trakya bölgesinde ilk ve tek olacağını ifade eden Ünal, "Annenin odası oturduğu koltuktan yattığı yatağa ve odanın dizaynına kadar ev ortamı gibi olacak. Hastanemizde 4 odamızı o şekilde dizayn ettik." dedi.

Medikal açıdan aletlerin ortada olmaması, annenin tamamen kendisini evde gibi hissetmesini sağlamak istediklerini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Doğum evrelerinde burada olacak ve normal doğum yapmasını istiyoruz. Biz buna teşvik etmek istiyoruz ve dünyada da kabul görmüş bir yöntem. Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsam hem anne dostu hem de bebek dostu 12 hastane var. Biz bebek dostuyuz anne dostu olma adına da son noktaya vardık. Çevresel açıdan tüm eksikliklerimizi tamamladık, Sağlık Bakanlığı gelip sertifikasyonu yapacaklar ve denetleyecekler. Olur verdikleri esnada da bizim için çok büyük bir olay. Kendi görev sürecimde böyle bir hizmeti katabilirsem ne mutlu bana. Çerkezköy için çok faydalı olacak."

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