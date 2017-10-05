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İZMİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup eden Jeopark Kula Belediyespor'un antrenörü Mustafa Çayır, ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün karşılaştıkları rakiplerinin 1 hafta önce geçen sezonun şampiyonu Halkbank'ı yendiğini hatırlattı. Afyon Belediye Yüntaş maçının zor geçtiğini kaydeden Çayır, şöyle konuştu:

"Güzel bir maç oldu, iki takım da elinden geleni yaptı. İlk seti kaybetmemize rağmen daha sonraki setleri kazanarak, ligdeki ilk galibiyetimize ulaştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Yeni bir takımız, zamanla daha iyi olacağız. Salon inşaatımız devam ettiği için maçlarımızı deplasmanda oynuyoruz. Bu da bizim için farklı bir durum."

Ligde ilk galibiyetini alan Jeopark Kula Belediyespor, 4. haftada 8 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.