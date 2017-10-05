"Atık Yönetimi Paneli", 18-19 Ekim'de Ankara'da yapılacak

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KOCAELİ (AA) - Türkiye'deki atık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının 2010 yılından beri desteklediği Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY), 18-19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaşacağı panelde, "Türkiye'de Çevre Politikaları", "Stratejik Yerli Kaynak Atık", "Çevre Alanında Eğitim, Sosyal Güvenlik ve İstihdam", "Ambalaj Atıklarının Etkin Yönetimi ve Teşvikler", "Atık İthalat ve İhracatının Atık Piyasalarına Etkisi", "Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı Çerçevesinde Belediye Atıklarının Etkin Yönetimi", "Atıktan Türetilmiş Yakıtın Kullanım Alanları" "Endüstriyel Atıkların Yönetimi ve Denetim" konuları ele alınacak.

TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı ve İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin üretim hızlarını arttırırken kaynak korunumu, enerjinin verimli ve etkin kullanımı, yeni üretim teknolojileri gibi alanlara yatırım yaptığını belirtti.

Saraç, bütün bunlar yapılırken atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında hedeflerini yenilediklerini ve bu alandaki kazanımlarını arttırma yönünde çalışma yaptıklarını kaydederek, "Üretim artıp ekonomi büyüdükçe, atık yönetimi de her zamankinden daha stratejik ve çevresel bir öneme ulaştı" ifadelerini kullandı.

Saraç, atık yönetiminin başta sanayi, enerji, ekonomi ve milli savunma olmak üzere birçok alana doğrudan etki ettiğini vurgulayarak, bu noktadan hareketle daha etkin bir yönetim amacıyla 2010 yılından beri düzenledikleri TÜRKTAY panelinde, atık sanayisinin önde gelen paydaşlarını, akademisyenleri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini anlattı.

Bu yıl sekizincisini düzenleyecekleri panelin, 18-19 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini dile getiren Saraç, "Temasını, 'Sanayi, Enerji ve İstihdam İçin En Stratejik Yerli Kaynak Atık' olarak belirlediğimiz panelin 8 oturumunda, atık yönetimiyle ilgili saha uygulamalarındaki problemler, ekonomik konular, mevzuat konuları ve iyi uygulamalar tartışılacak." ifadelerini kullandı.