Mardinliler, Türkiye'nin yöresel danslarını öğrenecek

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin konservatuvarında düzenlenen kurslara katılanlar, Türkiye'nin 7 bölgesinin yöresel danslarını öğrenecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ve ülkenin folklorik değerlerini öğretmek ve sevdirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kentte kültür ve sanatta güzel gelişmelerin yaşandığını kaydeden Yaman, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Mardin'in aynı zamanda sanatın ve kültürün en dolu şekilde icra edildiği kentlerden olduğunu vurguladı.

Mardin'de kültür ve sanatın en iyi yerlerde olması için çaba gösterdiklerini bildiren Yaman, bu düşünceyle açtıkları konservatuvarda kısa sürede başarılı işlere imza attıklarını belirtti.

Bu başarıyı halk oyunlarında da sürdürmek amacıyla kurs açtıklarını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"7 eğitmen, 7 bölgemizin folklorik zenginliklerini hemşehrilerimize öğretecek. Kayıtların yeni başlamasına rağmen şimdiden 100 kursiyer başvuru yaptı. Kurslarımızda kentimizin reyhani oyununun öğrenilmesine de önem vereceğiz. Ayrıca modern dansları ilimizle tanıştıracağız. Uzun vadede, halk oyunlarımız ve modern dansların harmanlandığı özgün çalışmalara imza atacağız. Öte yandan, belediyemiz bünyesinde kuracağımız ekibimizle gösteriler yapacağız."