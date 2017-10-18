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Doğu Anadolu'da hava durumu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 09:54

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava gece ve sabah saatlerinde puslu olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede, havanın gece ve sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, en düşük hava sıcaklığı, Tunceli ve Iğdır'da 4 Erzincan'da 3, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı'da 3 ve Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı da Tunceli'de 22, Iğdır'da 20, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Erzurum ve Kars'ta 14, Ardahan'da 10 derece olacak.




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