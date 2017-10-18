Atiker Konyaspor, Salzburg'u konuk edecek

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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Craig Pawson yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci haftada konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaştı.

Grup lideri Salzburg ise ilk hafta deplasmanda Vitoria ile 1-1 berabere kaldı, ikinci maçta evinde Olympique Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nun üçüncü haftasındaki diğer maçta Olympique Marsilya, Vitoria'yı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. P 1- Salzburg 2 1 1 0 2 1 1 4 2- Atiker Konyaspor 2 1 0 1 2 2 0 3 3- Olympique Marsilya 2 1 0 1 1 1 0 3 4- Vitoria 2 0 1 1 2 3 -1 1









- Avrupa kupalarında 9. maç





Atiker Konyaspor, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 9. sınavına çıkacak.



Avrupa arenasında ilk kez geçen sezon mücadele eden Konya temsilcisi, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 8 maçta birer galibiyet ve beraberlik alırken, 6 karşılaşmada yenildi. Atiker Konyaspor, bu maçlarda attığı 4 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.



Konyaspor'un Avrupa kupalarında geride kalan 8 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

2016-2017 sezonu:

Atiker Konyaspor-Shakhtar Donetsk: 0-1



Gent-Atiker Konyaspor: 2-0



Atiker Konyaspor-Braga: 1-1



Braga-Atiker Konyaspor: 3-1



Shakhtar Donetsk-Atiker Konyaspor: 4-0



Atiker Konyaspor-Gent: 0-1







2017-2018 sezonu:



Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor: 1-0

Atiker Konyaspor-Vitoria: 2-1