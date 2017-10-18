Adana'daki uyuşturucu operasyonuna dava

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ADANA(AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen biri komiser 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Ağustos'ta 33 EU 411 plakalı araçla 3 kişinin E.E'ye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgi aldı.

Bu bilgi üzerine plakası verilen araç Mavi Bulvar'da durdurulup, araçta bulunan sürücü Murat C. ve Uğur G. ile Salih K. gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemede Uğur G'nin Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olduğu anlaşıldı.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 18 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda ise Mersin'deki bir apartman dairesinde 7 kilo 260 gram esrar daha bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Murat C, Uğur G. ve Salih K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur G. ise olay sonrası görevden alındı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı 4 sanık hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis ve 30 bin gün adli para cezasına mahkum edilmesini istedi.

İddianamede, savunmalarına yer verilen sanıklar birbirlerini suçladı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti organizasyonu içinde oldukları, kaynağı tespit edilemeyen yerden temin ettikleri esrar maddesini paketleyerek satışa hazır hale getirdikleri, şüpheli E.E'nin kullanıcı şahıslara satışını yapmak için piyasaya sürmesi amacıyla getirdikleri sırada yakalandıkları anlaşılmıştır."

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.