Rize'deki FETÖ/PDY davası

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RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Bostan, Dursun Ali Şahin, Cemal Sandallı, Adem Erkut, Erkan Cüre, Ferdi Başaran, İbrahim Şehitoğlu, Kemal Türkyılmaz, Abdullah Mat, Oğuz Erdoğan, Ömer Sungur, Serkan Kırbaş, Yıldıray Kalkan, Gökhan Şanal, Musa Türkan ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin elektronik kelepçe takılarak ev hapsine mahkum edilen eski rektörü Arif Yılmaz, sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Özkan Tavuz tarafından kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından tanık ve sanıkların dinlenmesine geçildi.

Sanıklardan Musa Türkan, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını, mahkeme heyeti tarafından okunan Bylock yazışmalarını kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Sanık İbrahim Şehitoğlu ise herhangi bir talimatla bankaya para yatırmadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak, eşinin adı ile açılan ve kızının adı kullanılarak oluşturulan ByLock şifresinin kendi kullandığı bir hesap olmadığını, gizli bilgilerini bilen bir kişinin bunu yaptığından şüphelendiğini iddia etti.

Mehmet Bostan da hiçbir örgüte üye olmadığını, sadece doktorluk görevini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Sanık Kemal Türkyılmaz, örgüt ile hiçbir bağının bulunmadığını, Bank Asya'daki hesap hareketinin sadece aynı dönem içerisinde ev almasından kaynakladığını, bunu da evi aldığı firmanın ilgili bankadaki hesabından dolayı banka işlemlerinin kolaylığından dolayı tercih ettiğini söyledi.

Türkyılmaz, savunmasının ardından delil olarak evin tapusunu mahkeme heyetine sundu.

Eski rektör Arif Yılmaz ise 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü görevinden istifa etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanıyorum. Halbuki o dönem Zaman gazetesinin aracılığı ile bana kurulmuş kumpas sonrası istifa etmek zorunda kaldım. Rektörlük makamı cazip bir makamdır. Kimse kendi isteği ile istifa etmez. Bu anlamda ilk örneğim. Dosyada aleyhime hiçbir tanık ve sanık beyanı yoktur. Adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum."

Duruşmada dinlenen diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan üçünün adli kontrol kararı konularak tahliye edilmesine, eski rektör Arif Yılmaz'ın ise ev hapsi kararının sonlandırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



