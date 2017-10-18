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Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

18 Ekim 2017 Çarşamba, 11:17
Camideki hırsızlık güvenlik kamerasında

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 3 camiden hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları küçük 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Camisi'nden bilgisayar kasası, Çamlık Camisi'nden monitör, Karpuzdere Camisi'nde sadaka kutusunun çalındığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının S.E.D. (15) ve A.A. (10) olduğunu belirledi.

Daha önce de cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları öğrenilen zanlılar, polis ekiplerince Koru beldesindeki adreslerinde yakalandı.

Ekipler, evlerdeki aramalarda bulunan bilgisayar kasası ve monitörü ile sadaka kutusunu cami görevlilerine teslim etti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Merkez Camisi'ndeki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.


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