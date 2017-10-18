Cezaevinden "usta" olarak çıkıyorlar

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki açık cezaevinde marangoz ve demir atölyesinde gördükleri kursların ardından ustalaşan hükümlüler, okul sıraları, piknik masaları, kuş yuvaları ve kamelya gibi ürünler yaparak maharetlerini sergiliyor.

Yaklaşık 450 mahkumun kaldığı Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere yönelik, eğitimciler nezaretinde çeşitli meslek edindirme kursları düzenleniyor.

Hükümlüleri mesleki faaliyetlere yönlendirmek, zamanlarını verimli hale getirerek olumsuz düşüncelerden uzaklaşmalarını ve bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla açılan demircilik, marangoz, sebzecilik, berberlik gibi çeşitli kurslara katılanlar, öğrendikleri meslekleri cezaevi atölyelerinde icra etme imkanı da buluyor.

Kurslarını başarıyla tamamlayan hükümlüler, okul sırası ve masası, kuş yuvası, kamelya ve piknik masası gibi farklı eşyalar üreterek öğrencilere ve topluma faydalı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, AA muhabirine yaptığı açılamada, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

Son yıllarda, hükümlülerin ailelerine ve topluma ıslah edilmiş bir şekilde ulaştırılması kapsamında, cezaevlerinde çok ciddi değişiklikler olduğunu aktaran Doğan, "Bu kapsamda cezaevlerimizde iş kollarıyla ilgili birçok faaliyette bulunuyoruz. Akçakale ilçemizdeki cezaevinde de demircilik, marangozluk, isot ekimi, berberlik gibi meslek edindirme kurslarımız bulunuyor. Amacımız, hükümlülerimizin sağlıklı bir şekilde meslek öğrenerek yeniden topluma kazandırılmasını sağlamaktır." dedi.

Cezaevi Müdürü Yaşar Yüz de hükümlülerin rehabilite edilip, topluma adapte olabilmeleri için çeşitli meslek kursları düzenlediklerini bildirdi.

Hükümlülerin cezalarını tamamladıklarında ailelerine katkıda bulunabilecekleri bir meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını ifade eden Yüz, "Milli eğitim müdürlüğü ile yapılan anlaşma kapsamında yıllık 5 bin okul sırası ile masa üretiyoruz. Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşma kapsamında ise yaklaşık 5 bin kuş yuvası yapıyoruz. Ayrıca piknik masası ile taleplere göre kamelya da üretiyoruz. Hükümlülerimiz hem meslek öğreniyor hem de bütçelerine katkıda bulunuyor." diye konuştu.