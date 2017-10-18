Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cezaevinden "usta" olarak çıkıyorlar

18 Ekim 2017 Çarşamba, 11:17
Cezaevinden "usta" olarak çıkıyorlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki açık cezaevinde marangoz ve demir atölyesinde gördükleri kursların ardından ustalaşan hükümlüler, okul sıraları, piknik masaları, kuş yuvaları ve kamelya gibi ürünler yaparak maharetlerini sergiliyor.

Yaklaşık 450 mahkumun kaldığı Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere yönelik, eğitimciler nezaretinde çeşitli meslek edindirme kursları düzenleniyor.

Hükümlüleri mesleki faaliyetlere yönlendirmek, zamanlarını verimli hale getirerek olumsuz düşüncelerden uzaklaşmalarını ve bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla açılan demircilik, marangoz, sebzecilik, berberlik gibi çeşitli kurslara katılanlar, öğrendikleri meslekleri cezaevi atölyelerinde icra etme imkanı da buluyor.

Kurslarını başarıyla tamamlayan hükümlüler, okul sırası ve masası, kuş yuvası, kamelya ve piknik masası gibi farklı eşyalar üreterek öğrencilere ve topluma faydalı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, AA muhabirine yaptığı açılamada, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülere yönelik çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

Son yıllarda, hükümlülerin ailelerine ve topluma ıslah edilmiş bir şekilde ulaştırılması kapsamında, cezaevlerinde çok ciddi değişiklikler olduğunu aktaran Doğan, "Bu kapsamda cezaevlerimizde iş kollarıyla ilgili birçok faaliyette bulunuyoruz. Akçakale ilçemizdeki cezaevinde de demircilik, marangozluk, isot ekimi, berberlik gibi meslek edindirme kurslarımız bulunuyor. Amacımız, hükümlülerimizin sağlıklı bir şekilde meslek öğrenerek yeniden topluma kazandırılmasını sağlamaktır." dedi.

Cezaevi Müdürü Yaşar Yüz de hükümlülerin rehabilite edilip, topluma adapte olabilmeleri için çeşitli meslek kursları düzenlediklerini bildirdi.

Hükümlülerin cezalarını tamamladıklarında ailelerine katkıda bulunabilecekleri bir meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını ifade eden Yüz, "Milli eğitim müdürlüğü ile yapılan anlaşma kapsamında yıllık 5 bin okul sırası ile masa üretiyoruz. Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşma kapsamında ise yaklaşık 5 bin kuş yuvası yapıyoruz. Ayrıca piknik masası ile taleplere göre kamelya da üretiyoruz. Hükümlülerimiz hem meslek öğreniyor hem de bütçelerine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da 3 çocuk tarlada ölü bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA 3 ÇOCUK TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Şanlıurfa'da patlamamış top mermisi bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
Suriyeli kadınlara erken yaşta evliliğe karşı eğitim
YEREL

SURİYELİ KADINLARA ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE KARŞI EĞİTİM
6. Göbeklitepe Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu
YEREL

6. GÖBEKLİTEPE YARI MARATONU VE 10 KİLOMETRE KOŞUSU
Bebeklikteki akciğer enfeksiyonu ömür boyu etkiliyor
YEREL

BEBEKLİKTEKİ AKCİĞER ENFEKSİYONU ÖMÜR BOYU ETKİLİYOR

Şanlıurfa'da tapuda yolsuzluk iddiası
YEREL

ŞANLIURFA'DA TAPUDA YOLSUZLUK İDDİASI
Domates üreticisini &quot;Rusya&quot; heyecanı sardı
YEREL

DOMATES ÜRETİCİSİNİ "RUSYA" HEYECANI SARDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Engelli öğrencinin servis sevinci
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİNİN SERVİS SEVİNCİ