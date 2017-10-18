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Ordu'daki FETÖ/PDY operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 11:35

ORDU (AA) - Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 32 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün kapatılan kurumlarında çalışan, öğretmen ve öğrencilerden oluşan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 32 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 12 zanlının arandığı öğrenildi.


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