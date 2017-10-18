Trafik polisinden geline "emniyet kemeri" ricası

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, trafik uygulaması sırasında düğün konvoyunu durduran Bölge Trafik ekipleri, genç çifti tebrik ederek şeker ikram etti.

Yaşamlarını birleştiren Melike ve Harun Durhan çiftinin düğün konvoyu, Turgutalp yolunda trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldığı sırada durduruldu.

Ekipler genç çifte mutluluklar dileyerek, gelinden, mutluluklarının bir ömür boyu olması için "damadın emniyet kemeri takmadan araç kullanmasına izin vermemesini" istedi.

Bu sırada ekipler, gelin ve damat ile konvoyda bulunanlara kolonya ve çikolata da ikram etti.

Damadın babası İmam Halil Durhan, AA muhabirine, uygulama karşısında ilk başta şaşırdıklarını, ardından memnun olduklarını ifade etti.

Herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini ve ekiplerin uyarılarından dolayı kendilerini tebrik ettiklerini belirten Durhan, "Soma İlçe Emniyet Müdürlüğünde böyle duyarlı personeller olduğu için teşekkür ediyorum. Türkiyemizde böyle polisler ve emniyet mensuplarının halkımız ile iç içe olduğu sürece, bu halk bu emniyete güvenir." diye konuştu.

Düğün konvoyu daha sonra yoluna devam etti.

