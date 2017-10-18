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Resimlerinde at derisi kullanıyor

18 Ekim 2017 Çarşamba, 11:42
Resimlerinde at derisi kullanıyor

GAZİANTEP (AA) - Eserlerinde at derisini mozaik gibi işleyen ressam Hasan Mirza, Gaziantep'te sergi açtı.

Eserleri Sanko Sanat Galerisi’nde Gaziantepli sanatseverler ile buluşan Mirza, yağlı boya tekniği kullanan bir ressam olduğunu belirterek, deri ile yaptığı eserlerini "tuval üzerine at derisiyla mozaik uygulama" tekniği olarak tanımladı.

Çalışmalarını Bursa’daki atölyesinde sürdürdüğünü vurgulayan Mirza, "Eserlerimi deri kullanarak da yapıyorum. Derilerden faydalanmam, estetiği biçim diline dönüştürme kabiliyetini, her tür malzemeyi kullanabilme yetenek ve yeterliliğini ortaya koyuyor." dedi.

At veya başka bir hayvanın derisini tuval üzerine kullanan başka bir sanatçı olmadığını savunan Mirza, "Bu tamamen benim buluşum. İlk olarak at resmini at derisinden yaptım ve çok da güzel oldu. Dericiler at dersinden halı ve kilim yapıyorlardı, benim tesadüfen görmem üzerine resimde bu teknik ortaya çıktı." diye konuştu.

Sergi ile resimde her türlü malzemenin kullanılabilirliğini göstermek istediğini anlatan Mirza, şu bilgileri aktardı:

"Bursa'da atölyemin arkasında dericiler vardı. Tesadüfen olan bir gelişme. At resmi yapacaktım, ‘neden at derisi ile olmasın’ dedim ve bu eserler ortaya çıktı. At derisinin uçsuz bucaksız bir renk aralığı var. Ayrıca tabakhanede boyayanlar da oluyor ve böylece renk seçeneği daha da artıyor. 8-10 kadar at derisinden resim yaptım. Bazı sergilerimde bu eserlere görülmesi ve bilinmesi açısından yer veriyorum. Gaziantep Sanko Sanat Galerisi’nde at derisi ile yaptığım eserim de yer alıyor."

Sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.

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