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SİVAS (AA) - Sivas Hayat Ağacı Derneği tarafından düzenlenen oyuncak kampanyası kapsamında, Sivas'ta hayır sahiplerinin bağışlarıyla temin edilen 5 bin oyuncak, Suriye'nin İdlib kentindeki çocuklara dağıtıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlib'deki kız ve erkek öğrencilere dağıtılan oyuncaklar, savaşın çilesini, anne ve babasızlığın çaresizliğini küçük yaşta omuzlamaya çalışan çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürdü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki sınırdan geçirilerek kimsesiz çocuklara dağıtılan oyuncakların bir kısmı, Güney İdlib'deki bir Kur'an kursundaki çocuklara hediye edildi.

Hayat Ağacı Derneğinin Suriye'deki mazlumlara yönelik periyodik düzenlediği yardımların ulaştırılmasında destek sağlayan bölgedeki yardım gönüllüsü Ahmet Tavil, oyuncakların köylerde ve yetimhanelerde de dağıtıldığını belirterek, Sivas halkına her zaman duacı olduklarını ifade etti.