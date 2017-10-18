Eski vali yardımcısına FETÖ üyeliğinden dava

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ANTALYA (AA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Yılmaz hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hazırlanan iddianame, kabul edildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Şuçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Gürbüz tarafından hazırlanan ve Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mehmet Yılmaz'ın, üzerinde "Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği" üyelik başvuru formunun olduğu, bu derneğin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatıldığı bildirildi.

İddianamede, Yılmaz'ın evinde yapılan aramada, 30 sayfadan oluşan ve üzerinde "İrşat ve Mürşit" başlıklı yazı içeriklerinde FETÖ/PDY'nin yasaklı yayınlarından olan "Kırık testi̇, Sohbeti̇ canan, Ölçü ve yoldaki̇ ışıklar, Bam teli̇, Gönül insanı portresi̇, Mektup, Sonsuz nur, İrşat ekseni̇, Lamaat, Barla lahi̇kası, Hakka adanmış ruhlar, Ruhumuzun heykeli̇ni̇ ikame ederken" isimli kitaplardan alıntı yapılarak yazılmış anlatımlar olduğu vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği tarafından hazırlanan raporda Yılmaz'ın, örgütün Kimse Yok Mu Derneğine para yatırdığı belirtilen iddianamede, ayrıca Yılmaz'ın kızının FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişiyle birçok kez irtibat kurduğu kaydedildi.

İddianamede, eski Afyon Vali Yardımcısı Yılmaz hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Birçok ilçede kaymakamlık, Kütahya, Malatya ve Iğdır'da vali yardımcılığı yapan Yılmaz, 2014'te Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevine getirilmişti. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl temmuzda meslekten ihraç edilen Yılmaz, daha sonra tutuklanmıştı.