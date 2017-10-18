Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Demirci ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Demirci Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ekim'de gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilden S.E, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Demirci Cumhuriyet Savcılığının yeni deliller ve bulgular çerçevesinde yeniden hakkında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.