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Bursa'da uyuşturucu operasyonları

18 Ekim 2017 Çarşamba, 12:21
Bursa'da uyuşturucu operasyonları

BURSA (AA) - Bursa'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve bulundurdukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine merkez Nilüfer ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Bursa plakalı otomobilde yapılan aramada 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan E.F.Ç, F.K. ve T.A. uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, kentte bazı adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu bulundurmak suçundan 10 kişi yakalandı. Aramalarda bir miktar esrar ve metamfetamin ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kişilere ''uyuşturucu madde bulundurmak'' suçundan cezai işlem uygulandı.

E.F.Ç, F.K. ve T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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