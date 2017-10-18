Bursa'daki çifte cinayet davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, iki kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Samet Şut (23), maktul Mevlüt Morkoç'un (46) eşi Nurcan, kızı Melis ve diğer maktul Hamza Arslan'ın (20) babası Resul Arslan ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Şut, duruşmadaki savunmasında, olay anını hatırlamadığını, kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğunu ileri sürdü.

Maktul Hamza Arslan ile yakın zamanda tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mevlüt mahalleden ağabeyimizdi. Önceden maktullerle bir husumetim yoktu. Ben olayın üstünden iki gün geçtikten sonra arkadaşım İsmail'i gördüm yolda, bana iki kişiyi öldürdüğümü söyledi, telefon istedim ondan, babamı arayıp polislere teslim oldum. Yanımdaki bıçağı da verdim. Uyuşturucu hap yutmuştum sayısını hatırlamadığım kadar. Askerden geldikten sonra tedavi görmüştüm ama faydası olmadı. Olay anını hatırlamıyorum, ne öncesini ne sonrasını bilmiyorum, ben zaten son 8 senemin bile nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Keşke onlar beni öldürmüş olsaydı."

Maktul yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Müşteki Melis Morkoç, sanık ve beraberindekilerin babasını bıçakladıktan sonra saatlerce yaralı halde beklettiklerini, öldükten sonra hastaneye atıp kaçtıklarını duyduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nisan ayında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde yerde yaralı halde bulunan Hamza Arslan kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bu olaydan bir süre sonra aynı mahalledeki bir evde bıçakla yaralanan Mevlüt Morkoç da yakınları tarafından aynı hastaneye kaldırılmış, o da yaşamını yitirmişti.

İki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Şut, cinayet şüphelisi olarak yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.