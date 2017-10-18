Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araçta yapılan aramada 23 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"17 Ekim günü ilimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Van yolu üzerinde icra edilen uygulama esnasında, bir araç içerisinde toplam 23 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."