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Konya'da uyuşturucu operasyonu

18 Ekim 2017 Çarşamba, 13:00
Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da polis ekiplerince arama yapılan bir otomobilde 110 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente fazla miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, takibe aldığı iki aracı, Konya-Karapınar karayolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Suriye uyruklu Ömer El Muhammed'in kullandığı araçta yapılan aramada 110 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Ömer El Muhammed ile diğer araçta bulunan Suriye uyruklu Teysir Elbakri ve Abdulaziz Abo Alshar gözaltına alındı.

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