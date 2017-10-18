Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu iş adamları Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman 6 yıl üçer ay, tutuksuz sanık Hasan Yıldız da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık iş adamları Murat Çakmak ve Hüseyin Karaman tutuklu bulundukları Silivri 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Hasan Yıldız ve Ö.G. ile avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki savunmaları sorulan Çakmak ve Karaman, dosyada terör örgütü üyesi olduklarına dair şüpheye yer bırakmayan somut delil bulunmadığını savunarak, beraatlerini talep etti.

Tutuklu sanıklar Çakmak ve Karaman'ın ortak olduğu şirketin muhasebe ve finans işlerine bakan tutuksuz sanık Yıldız da terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Çalıştığı şirketin maaşını yatırmak için Bank Asya'dan hesap açtırdığını anlatan Yıldız, "Bank Asya üzerinden FETÖ'ye destek sağlamadım. Şirkete ait 200 bin lirayı Bank Asya'daki hesabıma yatırdım ancak bu parayı şirketin yurt dışında çalışan işçilerinin yakınlarına havale ettim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Ö.G. ise herhangi bir suç işlemediğini savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Çakmak ve Karaman'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay, tutuksuz sanık Yıldız'ı da "terör örgütüne finans desteği sağlamak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz sanık Ö.G'nin beraatine karar verdi.

Heyet, Çakmak ve Karaman'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına hükmetti.