Muş'ta 6 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 6 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bulanık Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Söğütlü köyündeki bir ikamette yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 54 fişek ile 6 şarjör, 3 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 16 fişek ele geçirildiği aktarıldı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Duyarlı vatandaşların her türlü ihbarlarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı kaydedildi.