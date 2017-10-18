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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

18 Ekim 2017 Çarşamba, 13:14

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz E. ile avukatı katıldı.

Yılmaz E, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve beraatini istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hükümle birlikte tutuklanması yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, Yılmaz E'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın tutuklanmasını kararlaştırdı.

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