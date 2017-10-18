Engelli aile hayallerindeki eve kavuştu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde harabe bir evde yaşayan fiziksel engelli Turan ailesinin ev hayali bir yıl sonra gerçek oldu.

İsafakılı köyü Durabeyli Mahallesi'nde yaşayan engelli İsmail Turan (47), eşi ve 3 çocuğu için Alaplı Kaymakamlığı tarafından 2 odalı ev yapıldı.

Yeni evlerine taşınan Turan ailesi duygulu anlar yaşadı.

İsmail Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllarca harabe bir evde yaşadıklarını, devletin yardımlarıyla sıcak bir yuvaya kavuştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ettiklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Ben ve eşim Havva kemik hastalığı nedeniyle fiziksel engelliyiz. 25 yıllık bir evliliğimiz var. Engelli olduğum için iş bulamadık. 3 aylık engelli maaşı, eş ve dostun yardımlarıyla ayakta durabildik. 3 çocuğumu da engelli maaşı ile okuttum. Yeni yapılan evimin hemen yanında eski harabe bir evde 15 yıl yaşadık. Çok zorluklar çektik. Kışın çok üşüdük. Çatımız sürekli akıyordu. Devletimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Bizlere sahip çıktılar. Muhtarımız ile birlikte Kaymakamlığa ev için başvurduktan sonra bize ev yapılacağını söylediklerinde hayalimiz gerçek olmuştu. Bir yılda evimiz tamamlanarak teslim edildi. Biz de eski evdeki eşyalarımızı yeni evimize taşıyarak yerleştik. Sıcak bir yuvaya kavuştuğumuz için çok mutluyuz."

Havva Turan da eski evde sürekli korku içinde yaşadığını belirterek, "Evimiz yıkılmaz üzereydi. Evimize bir misafir gelecek diye hep çok korkardık. Ne kadar temizlik yapsam evimiz eski olduğu yaptığım temizlik belli olmuyordu. Kışın hep üşürdük ama şimdi sıcacık bir yuvaya kavuştuk. Bize destek olanlardan Allah razı olsun." dedi.



