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Aydın'da yanmış kadın cesedi bulunması

18 Ekim 2017 Çarşamba, 13:36

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan emniyetteki işlemleri biterek adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Manastır koyu mevkisindeki makilik alanda 9 Ekim'de Eylem Gülçin Kanık'ın yanmış cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlatan Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kayıp başvuruları ile bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan işlemleri tamamlanan E.D. ve S.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu bildirilen Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için zanlılarla anlaştığı, para konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine kadının öldürüldüğü iddia edildi.

Didim'de Manastır koyu mevkisinde 9 Ekim'de makilik alanda yanmış kadın cesedi olduğu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmişti. İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğu belirlenmişti.


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