Bocce: Petank 1. Lig

ANTALYA (AA) - Boccede Petank 1. Lig ilk hafta müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenen ve petank disiplininde oynanan müsabakalara 16 takımdan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda takımlar, oynadıkları 5 maçın 3'ünü kazanarak puan almaya çalıştı.

TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elemelerin ardından yaptıkları lig müsabakalarında takımların kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Sezonun 30 hafta süreceğini ifade eden Kapsız, ilk defa düzenlenen lig maçlarının güzel geçtiğini ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını kaydetti.

Kapsız, her takımın 5-8 arasında sporcusunun olduğunu belirterek, "Her takım 5 oyun oynuyor. Maçların 3'ünü kazanan takım hanesine 1 puan yazdırıyor. 30 hafta sonra da Türkiye petank şampiyonu belirlenmiş olacak. İlk defa böyle bir lig düzenlediğimiz için heyecanlıyız. Her şey yolunda gitti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.