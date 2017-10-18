Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunan gümrükçülerin grevi yaya geçişlerini de etkileyecek

18 Ekim 2017 Çarşamba, 14:10

EDİRNE (AA) - Yunanistan gümrük çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle, daha önce tır geçişlerinde yaşanacak aksaklığın yayaları da etkileyeceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin yapacağı grev sebebiyle Pazarkule Gümrük Kapısı'nda yarın 09.00 ile 20 Ekim Cuma 09.00 saatlerinde 24 saat süreyle araç ve yaya geçişi yapılamayacağı belirtildi.

Ayrıca, İpsala Sınır Kapısı'nda yarın 07.00 ile 20 Ekim Cuma günü 07.00 saatleri arasında 24 saat sadece taze balık taşıyan tırların geçişine izin verileceği ifade edildi.

Açıklamada, diğer tırların geçişine izin verilmeyeceği, otomobil ve otobüslerin geçişlerinin ise kontrollü olarak yapılacağı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Cumhuriyet Kadınları Korosu&quot; huzurevinde konser verdi
YEREL

"CUMHURİYET KADINLARI KOROSU" HUZUREVİNDE KONSER VERDİ
Yunan gümrükçülerin grevi başladı
YEREL

YUNAN GÜMRÜKÇÜLERİN GREVİ BAŞLADI
Edirne’de trafik kazası: 2 ölü
YEREL

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ
Edirne’deki FETÖ/PDY davası
YEREL

EDİRNE’DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

Milli güreşçi Adar'ın hedefi zirvede kalmak
YEREL

MİLLİ GÜREŞÇİ ADAR'IN HEDEFİ ZİRVEDE KALMAK
Edirne'de 186 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 186 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI
FETÖ şüphelisi sınırı geçemedi
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ SINIRI GEÇEMEDİ
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI