Mersin'deki terör saldırısına tepkiler

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MERSİN (AA) - Mersin'de dün polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile belediye başkanları kınama mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, saldırıyı kınayarak, yaralı polis ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patlamada can kaybı olmadığı için sevindiklerini belirten Kocamaz, mesajında şunları kaydetti:

"Maalesef dün akşam şer odakları barış ve huzur kenti Mersinimizi kana buladılar. Polis servis aracına bombalı saldırı düzenlediler. Çok şükür yaralılarımız olmasına rağmen can kaybımız yok. Bu kent bünyesinde barındırdığı tüm insanlarıyla mutlu ve huzurlu bir kent. Bu kent bütün kışkırtmalara karşı ketum davranan, ayrılıkları kabul etmeyen, birlikte yaşamaktan rahatsızlık duymayan ancak bölücülüğe ve teröre karşı hassasiyetleri olan bir kent. Bu kent Mersin. Bu kent demokrasinin beşiği. Bu kent cumhuriyetin bekçisi. Bu kent milli ve manevi hassasiyetleri olan bir kent. Bu kentten hain çıkmaz. Bu kentten bölücü çıkmaz. Bu kentten vatan ve millet düşmanları çıkmaz."

Kocamaz, patlamayla ilgili çok yönlü yürütülen araştırmaların devam ettiğini anımsattı.

- "Mersinliler olarak bu tuzağı çok iyi görüyoruz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da polis aracına haince ve korkakça yapılan bombalı saldırının tüm Mersinlileri derinden üzdüğünü belirtti.

Bu saldırının açıkça ve doğrudan ülkenin huzuruna, milletin ayrılmaz kardeşliğine yapıldığını vurgulayan Aşut, şunları kaydetti:

"Mersinliler olarak bu tuzağı çok iyi görüyoruz ve bu bombalamanın amacına hizmet etmeyeceğiz. Tüm Mersinliler her şeye rağmen itidalle, aklı selimle ve kardeşlik duygularıyla hareket edecek ve kentimizin, ülkemizin birlik, bütünlük ve kardeşliğine zarar verecek hiçbir tepkiye izin vermeyecektir. Bu tuzağa düşmeyecektir. Bu hain terör girişimi sonucunda yaralanan tüm vatandaşlarımız, özellikle kahraman emniyet güçlerimize büyük geçmiş olsun diyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da hain terör saldırısını kınayarak, "Teröre teslim olmadık, olmayacağız. Saldırıda yaralanan emniyet güçlerine ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilinmelidir ki ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik düzenlenen bu hain saldırı hedeflenen amacına asla ulaşamayacaktır. Bize düşen, bizi durdurmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

- "Terörün doğrudan ve dolaylı tüm destekçilerini lanetliyoruz"

Mersin Baro Başkanı Ali Er de milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışanlar tarafından terör saldırısı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hiçbir gücün Türk milletini tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatan anlayışından uzaklaştıramayacağını aktaran Er, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birlik ve beraberlikle, teröre, terör örgütlerine ve terörü besleyen kirli odaklara karşı tek vücut olduğumuzu göstermeliyiz. Terörün doğrudan ve dolaylı tüm destekçilerini lanetliyoruz. Patlamada yaralanan polis memurlarımıza acil şifalar dileyerek, bir an önce görevlerine dönmelerini temenni ediyorum. Mersinimize geçmiş olsun."

- "Sağduyu elden bırakmayacağız"

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli de Yörük yurdu Mersin'in bu tür eylemler karşısında şer odaklarının amaçlarına hizmet etmeyeceğini belirtti.

Terör destekçilerinin Mersin'de huzuru bozamayacağının altını çizen Gölgeli, "Sağduyuyu elden bırakmayacağız. Fitneyi hortlatmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Biz buradayız. Güzel Mersinimize sahip çıkacağız. Dünya alem bilsin ki terörden, teröristten, şeytanın hizmetkarlarından korkmuyoruz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Mersinimize, ülkemize, emniyet mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

- "Teröre asla alışmayacağız"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin de polis memurlarını taşıyan servis aracına düzenlenen saldırıda terörün kirli yüzünün bir kere daha görüldüğünü, hain saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Terör saldırısında yaralanan polislere ve sivil vatandaşlara acil şifalar dileyen Gültekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlayan emniyet güçlerimizin ve sivil vatandaşlarımızın en temel hakkı olan yaşama hakkını hedef alan bu eylemi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Kanla beslenen terör örgütlerinin ve onların destekçilerinin arzu ettiği tabloya Türk milleti olarak asla izin vermeyeceğiz ve teröre asla alışmayacağız."

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol da saldırıda yaralanan emniyet mensupları ve vatanlaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğine kasteden bu saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını bildiren İzol, "Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayanlar karşısında milletimiz tek yürek olarak kararlı bir duruş sergileyecektir. Terörü lanetliyor, saldırıda yaralanan emniyet güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.