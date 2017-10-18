AB Bakan Yardımcısı Şahin:

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ADIYAMAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin, "Fırat havzasındaki Mezopotamya zenginliğini ortak bir kültür ve turizm havzası haline getirip, buralarda bir turizm rotaları oluşturabiliriz." dedi.

"Kınalı Eller Bakıra Can Verdi Projesi"nin kentteki bir otelde düzenlenen kapanış törenine katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, projeyi incelediğinde sıradan bir proje olmadığını hissettiğini söyledi.

Derinliği olan projede 20 kadının sadece bakır işlemeciliğini öğrenmediğini ifade eden Şahin, "Kadınlarımıza meslek edindirme onları ekonomiye kazandırmanın yanı sıra aynı zamanda bakıra ruh verme, bakır işlemeciğilini yaşatma adına bir proje. Hem kültürel hem de mesleki açıdan meslek edindirmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya yönelik bir proje. Ama sadece bunlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda bir marka projesidir." dedi.

Şahin barış, huzur ve zenginliği artırabilmek için bu tür projelerin artması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hayat, projelerden ibaret. En basit bir şeyi bile projelendirmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği Bakanlığı olarak biz Adıyaman'dan gelecek her türlü projeye açığız. Bölgenin kalkınma ajanslarını bir araya getirerek Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ı daha doğrusu Fırat havzasındaki Mezopotamya zenginliğini ortak bir kültür ve turizm havzası haline getirip, buralarda bir turizm rotaları oluşturabiriliriz. İnanılmaz zenginliklerimiz var."

Vali Nurullah Naci Kalkancı da ekonomik kalkınmanın gelişmenin en önemli birleşenlerinden birinin, kadınların istihdam edilmesi olduğuna dikkati çekti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise projedeki amaçlarının kadınların mesleki ve teknik beceri kazanarak istihdamda sürekli yer almaları ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından projeye katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Şahin ve beraberindekiler daha sonra "Bakır işleyen kadınlar" adlı fotoğraf sergisini gezdi.



